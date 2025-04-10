Волонтеров в Подольске наградили за плетение сетей для бойцов СВО

С начала СВО волонтеры Светлана Субботина и Вера Гладич из Московского областного отделения «Боевого братства» активно занимаются плетением маскировочных сетей. За это время они изготовили уже 10 квадратных километров сетей, которые передали защитникам на передовую. Этот объем работы впечатляет — сетями можно было бы накрыть небольшой город.

Волонтеры не только освоили технику плетения и наладили процесс, но и начали обучать этому делу других. Они организовали мастер-классы в Детской музыкальной школе № 1 и ДК «Плещеево», привлекая все больше людей к своей благородной инициативе.

Активисты ежедневно посвящают своей работе не менее трех часов, доказывая своим примером, что даже в тылу можно оказать неоценимую поддержку тем, кто защищает Родину.