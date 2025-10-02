Волонтеров в Домодедове наградили за помощь участникам СВО

В волонтерский штаб городского округа Домодедово «Крылья Ангела» прибыли военнослужащие из зоны специальной военной операции, чтобы поблагодарить добровольцев за оказанную помощь. В ходе встречи награды получили не только бойцы, но и депутаты Московской областной Думы — в том числе Олег Жолобов, а также пенсионеры, которые активно помогают волонтерам.

Волонтеры обменялись историями и обсудили планы дальнейшей работы: помощь продолжается — добровольцы закупают необходимые запчасти и технику для бойцов. Один из организаторов отметил, что на комплектующие было потрачено 230 тысяч рублей.

«От реактивного дивизиона выражаю благодарность за то, что вы помогаете нам. Вы приближаете победу. Победа будет за нами, спасибо», — отметил один из военнослужащих.