Волонтеров наградили за помощь участникам СВО в Химках

Торжественное награждение добровольцев провели при Троицком храме в Химках. Благодарственные письма волонтерам вручили после молитвы и проповеди.

Прихожане храма активно помогают тем, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции. Активисты плетут маскировочные сети, делают своими руками окопные свечи, а также принимают участие в организации и сборе гуманитарного груза.

Настоятель Павел Зуев поблагодарил причастных к поддержке бойцов и совместно с председателем Совета депутатов Химок Сергеем Малиновским вручил волонтерам благодарственные письма.

«Группа волонтеров при храме работает на постоянной основе. Сегодня мы выразили признательность тем, кто вносит свой вклад в общее дело», — отметил Павел Зуев.

Так, например, Михаил Виноградов с 2022 года занимается волонтёрской деятельностью — за это время к нему присоединилось много других прихожан.