Волонтеров наградили ко Дню добровольца в Дубне

Торжественное мероприятие в честь Международного дня добровольца прошло в наукограде. Награды за свой неоценимый труд получили около 100 человек.

Самым активным волонтерам вручили благодарственные письма и памятные подарки от Министерства информации и молодежной политики Подмосковья, главы Дубны и совета депутатов наукограда. Особые слова благодарности прозвучали в адрес волонтеров серебряного возраста, которые постоянно оказывают поддержку участникам специальной военной операции.

Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что число добровольцев увеличивается с каждым годом.

«В этот раз наградили около 100 человек, но жителей, которые готовы безвозмездно помогать и участвовать в жизни города, региона, страны гораздо больше. Это и поисковики, и те, кто помогают бойцам СВО, раненым, жителям новых регионов, а также братьям нашим меньшим. День добровольца в России — повод сказать спасибо всем волонтерам», — сказал руководитель муниципалитета.