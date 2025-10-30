Волонтеров из Истры наградили ко Дню добровольца Подмосковья

За работу и энтузиазм волонтеров поблагодарили первый заместитель главы и председатель местного Совета депутатов. Особенно выделили работу активистов, которые с начала специальной военной операции и до сих пор собирают и доставляют гуманитарную помощь для бойцов, чаще всего в Донбасс, в Луганскую и Курскую области и Белгород. Это объединения: «Вместе Zа Мир», «Наш Тыл Истра», «Тепло родным», «Истра-Донбасс», «Объединение НКДИ», «Гуманитарка: го Истра», «Тыл и фронт едины!!! Вместе мы сила!», «Помощь Нашим», «Zа Родину», «Поможем нашим», «Волонтеры Победы. Тепло бабушкиных рук», «Строчим Zа Наших», «Мирные люди с. Дарна», «ИСТРА ZаСВОих», «Движение Первых» и «Волонтеры Подмосковья».

«Наше движение существует с 2022 года. И все эти три года мы оказываем гуманитарную помощь бойцам. Мы собираем все, что просят солдаты: от одеял и посуды до спальников для привалов. Однажды даже организовали переправу целой машины в зону спецоперации. В приграничный город Белгород отправляли квадроцикл, несколько УАЗов и даже гармонь бойцу. Также помогаем с гуманитарной помощью госпиталям. Спасибо нашим жителям Истры», — сказала руководитель группы «Наш Тыл Истра» Вера Павлова.

Также грамотами наградили и юных волонтеров Андрея Белова, Киру Петрову, Евгения Сидорова, Анну Шелудякову, Полину Карпенко, Полину Шарову и Илью Щербакова из Молодежного центра «МИР» и «Движения Первых».