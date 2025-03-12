Волонтеров движения «Добрые руки» наградили в Серпухове

Чествование добровольцев состоялось11 марта в церкви Богоявления Господня. В торжественной церемонии принял участие весь коллектив благотворительной организации.

Глава Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей Серпухова Лидия Халачева, депутат горсовета Надежда Еремина и директор Дворца культуры «Исток» Павел Михайлюк вручили медаль «За помощь фронту» одному из организаторов движения — матушке Ольге Свиреповой.

Благодарственные письма за активную волонтерскую деятельность и помощь участникам СВО получили активисты Татьяна Завьялова и Людмила Балахонова.

Движение «Добрые руки» было создано более двух лет назад во дворце культуры «Исток» по инициативе его директора Павла Михайлюка. На время капитального ремонта учреждения волонтерская организация переехала в Богоявленский храм, который стал не только местом работы на благо фронта, но и центром духовной поддержки, оказываемой настоятелем отцом Сергием и матушкой Ольгой.

Волонтеры «Добрых рук» занимаются пошивом одежды для бойцов и мягких носилок, изготавливают маскировочные сети, собирают и отправляют на фронт и в новые регионы России гуманитарную помощь.