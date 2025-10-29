Волонтерам Сергиева Посада передали 3 тонны картофеля для бойцов СВО

Волонтеры превращают картофель и другие овощи в супы, котлеты и рагу, которые легко довести до готовности в полевых условиях. Координирует процесс Кристина Карташова: распределяет задания и следит за качеством работ. Как только блюда готовы — их упаковывают и запечатывают. Бойцам на передовой останется только разогреть и попробовать кулинарные шедевры.