Волонтера поздравили с юбилеем в центре поддержки бойцов СВО в Серпухове

В едином центре поддержки участников специальной военной операции в Серпухове 27 марта прошла встреча с семьей Зайцевых. Поводом для встречи стали два события: 55-летие Маргариты, которая создала волонтерскую группу «Сердце матери», и передача гуманитарного груза бойцам.

Именинницу поздравили депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова, депутат окружного совета Надежда Еремина и руководитель центра Лидия Халачева.

Отец Маргариты Михаил Николаевич с ноября прошлого года работает военным волонтером в Макеевке: изготавливает беспилотники и платформы для эвакуации раненых. Его труд также отметили благодарственным письмом.

Три сына Маргариты — военные. Старший, ветеран боевых действий с позывным Рыбак, сегодня занимается производством дронов в тылу. Средний, с позывным Волк, сейчас находится в отпуске. Младший, Заяц, — на передовой; именно он открывал выставку фронтовых фотографий.

Второй повод для встречи — передача гуманитарного груза бойцам. Его собрали центр по профориентации и трудоустройству молодежи, «Молодая гвардия единой России» и Серпуховская территориальная организация профсоюза работников здравоохранения.