Волонтер СВО посетил кружок БПЛА в лицее № 7 Солнечногорска

Волонтер специальной военной операции, многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам, телеведущий Александр Зарубин 2 апреля посетил лицей № 7 в Солнечногорске. Вместе с руководителем фракции «Единой России» в местном Совете депутатов Ольгой Гончар он познакомился с работой кружка «Основы управления беспилотными летательными аппаратами».

В учебном заведении оборудован специализированный класс с девятью беспилотниками, а также необходимым оборудованием и симуляторами для дронодрома и уличной площадки. Учащиеся изучают дроны, принципы их работы, осваивают навыки пилотирования, включая взлет, выполнение фигур и посадку. Александр Зарубин увидел, как школьники осваивают современные технологии, и узнал об их успехах в обучении.

«Познакомился с юными пилотами. Невероятно удивлен уровнем их подготовки, условиями — оснащенные комнаты, полные комплекты оборудования, натянуты сетки. Масштаб поражает: XXI век, время технологий — теперь вместо сборки-разборки автомата Калашникова, как было у нас, ребята летают на FPV, здорово», — отметил Александр Зарубин.

Школьники продемонстрировали свои навыки, рассказали о занятиях и поделились впечатлениями от обучения.

«Мне нравится, потому что здесь летаешь, нужно учиться внимательности, где-то выворачивать дрон, думать. Я тренируюсь еще дома, прохожу симуляторы», — сказал ученик 5 «М» класса Константин Шумарин.

Директор лицея Галина Нагорная подчеркнула, что воспитанники кружка уже показывают хорошие результаты и участвуют в соревнованиях регионального и федерального уровней.