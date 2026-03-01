Волонтер погибла после атаки дрона ВСУ на авто в Запорожской области

Балицкий сообщил о гибели волонтера из Ростова-на-Дону при атаке дрона ВСУ

В результате атаки украинского дрона на автомобиль волонтеров из Ростова-на-Дону в Запорожской области погибла женщина, еще одна получила ранения. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Евгений Балицкий.

ЧП произошло на трассе Васильевка — Бердянск в районе Черниговского муниципального округа.

«В результате террористической атаки погибла женщина 1975 года рождения. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Тяжелые ранения получила еще одна волонтер — женщина 1975 года рождения, ее доставили в Токмакскую районную больницу», — написал глава региона.

Балицкий уточнил, что пострадавшей диагностировали термические ожоги, осколочные ранения конечностей, туловища и головы.

«Медики делают все возможное для спасения ее жизни. Выражаю глубокие и искренние соболезнования родным погибшей», — добавил губернатор.

Ранее более 260 населенных пунктов Запорожской области остались без света из-за ударов ВСУ.