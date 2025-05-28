Волонтер из Серпухова получил награду главы ДНР

Сергей Ситников находится в Донбассе, куда доставил гуманитарный груз. Это далеко не первая подобная поездка жителя Серпухова — он регулярно совершает гуманитарные миссии.

25 мая Сергей Ситников принял участие в открытии новой современной спортивной площадки в поселке Моспино, где проживает около 7 тысяч человек. Ранее в этом населенном пункте не было ни одной спортивной площадки, где дети могли бы заниматься физкультурой. Благодаря инициативе и поддержке движения «Здоровое Отечество», этот важный проект стал реальностью.

«Открытие площадки собрало около сотни гостей, половина из которых — дети, для которых и создавался этот объект. Теперь у них есть возможность заниматься спортом, развивать силу духа и тела, а главное — выбирать здоровый и активный образ жизни», — отметил Сергей Ситников.

Команда волонтеров также побывала в детских домах ДНР и на передовой, где встретилась с участниками специальной военной операции. Сергей Ситников и активисты «Здорового Отечества» передали бойцам подарки и выразили глубокую благодарность за их мужество и самоотверженность.