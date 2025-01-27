Волонтер из Подмосковья едва не погиб в ДНР от взрыва беспилотника, принесенного собакой

Подмосковный волонтер едва не погиб в ДНР из-за взрыва части беспилотника, который из кустов принесла его собака. ЧП произошло у поселка Пески, сообщил Telegram-канал Baza.
Утром 25 января 48-летний мужчина вез гуманитарный груз из Подмосковья в ДНР. Неподалеку от поселка Пески он остановился, чтобы выгулять свою собаку. Пес скрылся в кустах и вернулся с прогулки с деталью от беспилотника. Хозяин наклонился к собаке и в этот момент часть дрона взорвалась.
По информации Baza, волонтера доставили военным транспортом в дежурную часть местной больницы, врачи диагностировали ранение брюшной полости и множественные ранения предплечья и конечностей. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.
Житель Белгородской области получил минно-взрывную травму средней степени тяжести из-за детонации боеприпаса. Пострадавшего доставили в областную клиническую больницу.
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