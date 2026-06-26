Волонтер из Ленинского округа приняла участие в гуманитарной миссии

Заместитель директора муниципального учреждения по работе с молодежью «Энергия» Елизавета Федосова из Ленинского округа вошла в состав делегации Московской области и работала в Курском доме социального обслуживания в рамках гуманитарной миссии #МЫВМЕСТЕ. Волонтер оказывала помощь пожилым людям и организовывала досуговые мероприятия.

В течение нескольких дней Елизавета и команда волонтеров выполняли широкий комплекс задач: оказывали бытовую помощь, создавали комфортные условия для подопечных, общались с ними, выслушивали истории и проводили совместные занятия и досуговые программы.

«Когда наши сотрудники отправляются в подобные поездки, они не просто выполняют работу — они несут людям тепло и заботу, которые невозможно измерить никакими материальными ценностями. Такие миссии учат нас главному — быть людьми и помнить о тех, кто нуждается в нашей поддержке. Мы будем продолжать участвовать в гуманитарных проектах и делать все возможное, чтобы помогать тем, кому это действительно необходимо», — отметил директор учреждения Илья Сенчуров.

В течение нескольких дней Елизавета и команда волонтеров выполняли широкий комплекс задач: оказывали бытовую помощь, создавали комфортные условия для подопечных, общались с ними, выслушивали истории и проводили совместные занятия и досуговые программы.

«Самое ценное — видеть, как после долгого разговора в глазах пожилого человека появляется искорка радости. Иногда простое „Как вы себя чувствуете?“ значит больше, чем любая материальная помощь», — поделилась впечатлениями Елизавета Федосова.

Миссии #МЫВМЕСТЕ направлены не только на доставку вещей и продуктов, но и на внимание, время и эмоциональную поддержку — то, что особенно важно для одиноких и пожилых людей.