FP: ВСУ нужно контрнаступление, чтобы начать переговоры на сильных позициях

Вооруженные силы Украины нуждаются в срочном контрнаступлении, чтобы выйти на переговоры с Россией на более сильных позициях. Об этом сообщил американский журнал The Foreign Policy.

Киевскому режиму нужны информационные успехи, подкрепленные достижениями на поле боя, указали авторы статьи. Если украинские войска продолжат терпеть неудачи, объем помощи с Запада Украине сократится.

В материале уточнялось, что у ВСУ не получится победить российские войска и по этой причине Киеву придется согласиться на переговоры. Чтобы усилить свою позицию, ВСУ должны добиться хотя бы локального успеха на фронте, резюмировали в статье.

Военный корреспондент Александр Коц ранее сообщил, что Вооруженные силы Украины начали контрнаступательную операцию. Боевики начали применять западное высокоточное оружие при атаках по приграничным российским регионам.