Володин предложил доработать закон о статусе ветерана бойцам СВО

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением о доработке закона о статусе ветерана участникам спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

Володин предложил депутатам вместе с Советом Федерации создать согласительную комиссию, чтобы обновить ранее принятый закон о распространении статуса ветерана боевых действий на бойцов СВО.

По его словам, от жителей поступало много обращений с просьбами о том, чтобы действие законопроекта распространялось на ДНР и ЛНР.

«Мы <…> внесем нормы, которые позволят наделить статусом ветерана боевых действий еще и жителей Донецкой и Луганской народных республик, кто также работал и продолжает работать в военно-гражданских администрациях этих регионов», — добавил Володин.

Ранее статусом ветеранов боевых действий уже наделили военных, проходящих службу на территории Херсонской и Запорожской областей.

Депутаты Госдумы единогласно приняли закон о введении спецсчетов для иностранных агентов. Теперь иноагенты должны получать свои доходы на специальный счет. Воспользоваться этими средствами они смогут только после исключения из реестра Минюста.