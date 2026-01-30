Володин от лица Госдумы потребовал применить «оружие возмездия» против Украины

Депутаты Госдумы требуют достижения целей специальной военной операции и применения более мощного оружия. С таким заявлением выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин .

Так он отреагировал на заявление украинского лидера Владимира Зеленского, отказавшегося от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву и вывести войска из Донбасса «без боя».

Володин заявил, что своим поведением Зеленский снова показал неадекватность, которой уже разрушил государственность Украины и создал огромное количество проблем для своих граждан.

«Просроченный обмылок киевского режима создает новые проблемы для украинцев уже со следующей недели», — напомнил Володин об истечении срока энергетического перемирия 1 февраля.

Спикер Госдумы подчеркнул, что единственный способ для Зеленского сохранить себя — следовать договоренностям Анкориджа между Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

«Наши войска наступают. Депутаты Государственной думы настаивают на применении более мощного оружия — „оружия возмездия“. И достижении целей специальной военной операции», — подытожил Володин.

Украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что не станет принимать мирное соглашение, которое приведет к нарушению территориальной целостности страны. Он пояснил, что «без боя» сдачи Донбасса и Запорожской атомной электростанции не произойдет. Альтернативным вариантом Зеленский назвал прекращение боевых действий по линии соприкосновения.