Володин отказался поздравлять с 23 Февраля сбежавших из России

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил с Днем защитника Отечества всех, кто исполняет воинский долг в зоне спецоперации. Спикер нижней палаты парламента опубликовал обращение в Telegram-канале .

Володин пожелал защитникам счастья, здоровья и победы. Раньше с 23 Февраля поздравляли всех мужчин, но многое изменилось, отметил председатель ГД.

«Испытания и вызовы, которые проходим вместе со страной, показали: есть и те, кто испугался за себя, бросил Россию в трудный момент, трусливо бежал за границу. Еще хуже, когда оттуда поливает ее грязью. Сегодняшний праздник — не их!» — подчеркнул парламентарий.

Российские воины проявляют мужество в борьбе за правду и справедливость, за независимость и свободу Родины, заявил президент Владимир Путин. Он направил письмо с поздравлениями по случаю 23 Февраля патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.