Володин назвал нейтральный статус условием мира на Украине

Боевые действия на Украине прекратятся после того, как страна согласится на свой нейтральный статус. С таким заявлением на пленарном заседании выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Прямая трансляция доступна на сайте нижней палаты парламента .

Володин подчеркнул, что нейтральный статус Украины стал одной из целей проведения специальной военной операции.

«Только это принесет мир на Украину, принесет его в Европу, а также обеспечит безопасность нашей страны», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе беседы с автором американского подкаста Лексом Фридманом заявил, что главным условием прекращения боевых действий станут поставки дополнительного оружия.

Он пояснил, что это станет дополнительной гарантией того, что страна не подвергнется новому акту агрессии, не имея ничего для своей защиты. При этом украинский лидер не отказался от планов по включению государства в НАТО и подчеркнул, что после вступления военные альянса смогут действовать на всех подконтрольной Киеву территориях.