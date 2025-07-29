Володин назвал бойцов СВО лучшей частью российского общества

Участники специальной военной операции являются лучшей частью российского общества. Об этом во время выступления на форуме «Территория смыслов» заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин .

«Лучшая часть нашего общества — наши солдаты и офицеры. Они могут совершать поступки, жертвуя собой, подвергая рискам свою жизнь во имя страны», — сказал он.

Володин подчеркнул, что военнослужащие, принимающие участие в СВО, — это особые люди, которые представляют собой часть новой элиты.

Ранее глава Люберец Владимир Волков стал наставником для ветерана — участника региональной программы «Герои Подмосковья».