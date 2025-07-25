Глава Люберец стал наставником для участника проекта «Герои Подмосковья»

Руководитель муниципалитета Владимир Волков встретился с жителем Люберец, ветераном специальной военной операции Кириллом Сосниным, для которого он стал наставником в рамках региональной программы «Герои Подмосковья». К беседе присоединился и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулагин.

Кирилл Соснин отправился добровольцем в зону специальной военной операции. Он служил в составе Частной военной компании «Вагнер». Боец из Люберец стал Героем Донецкой Народной Республики и кавалером орденов Мужества.

Владимир Волков отметил, что его роль как наставника — это новый опыт и большая ответственность.

«В сентябре стартует очно-заочная программа обучения „Герои Подмосковья“, которая рассчитана на год. Буду рад, если Кирилл присоединится к нашей команде и сможет реализовать свой потенциал на благо жителей Люберец», — сказал руководитель муниципалитета.

Он также добавил, что взаимодействие с администрацией будет способствовать успешному обучению ветерана.

Напомним, что проект «Герои Подмосковья» реализуют по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он стал продолжением федеральной программы «Время героев», стартовавшей по поручению президента Владимира Путина.