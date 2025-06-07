Володин направил в бундестаг материалы о терактах Киева в российских городах

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в обращении к главе бундестага Германии и лидерам пяти фракций немецкого парламента сообщил, что направил материалы, позволяющие объективно ознакомиться с терактами киевского режима и ударами СВСУ в мирных городах России. Об этом он написал в Telegram-канале .

«Вы должны знать, что неонацистский режим бьёт по мирным городам. Теракты совершаются на объектах гражданской инфраструктуры и в местах массового скопления людей. Жертвами становятся, в том числе, пассажиры поездов», — отметил Володин.

Парламентарий добавил, что переписывание истории и забвение погибших за освобождение мира от нацизма — недопустимо. По его словам, канцлер Германии Фридрих Мерц исказил историю, забыв, кто освободил мир от нацизма на самом деле.

«Это сделал многонациональный советский народ, заплатив высокую цену в 27 миллионов жизней», — заявил Володин.

Ранее в В Совфеде допустили, что режим Владимира Зеленского могут признать террористическим.