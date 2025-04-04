«Волной меня откинуло от окна». Жительница Подмосковья рассказала о ночной атаке дрона

Жительница Чехова рассказала, как ей снесло забор при атаке БПЛА ночью 4 апреля

Один украинский беспилотник сбили над муниципальным округом Чеховым в Подмосковье. Местная жительница Наталья рассказала 360.ru, что после атаки дома у нее снесло забор, а дома теперь все разрушено.

«Было два взрыва. Сначала в 01:11. Следующий последовал буквально через 10 минут. Потом слышно было, что что-то летело, я смотрела в окно, где-то далеко тоже был взрыв», — сообщила она.

Спустя минут 20 женщина услышала гул и решила снова подойти к окну.

«И я смотрю в окно, думаю, что это такое. Даже не подумала про беспилотник. И вот потом волной меня откинуло от окна, и все в доме полетело», — добавила Наталья.

В доме находились ее муж и двое маленьких детей. Все очень испугались, надели первые попавшиеся вещи и побежали к машине. Семья уехала в Чехов, по дороге вызвав экстренные службы.

«Забор весь вынесло, в доме все разрушено», — посетовала женщина.