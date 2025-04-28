«Волна за волной». Российские бойцы отметили особенность северокорейских военных

Военнослужащие батальона «Восток» отметили механистичность и фатализм в действиях бойцов КНДР, участвующих в контрнаступлении в Курской области. Об этом они рассказали в своем Telegram-канале .

«Кто видел корейцев в деле во время курского контрнаступления, отмечают некоторую механистичность их действий. Как будто механизм, не считающийся с потерями, активировался командой „вперед“ и двигался, пока не заканчивался завод — волна за волной», — отметили в канале.

Военные рассказали, что изначально были проблемы с языковым барьером, но никогда не было проблем с исполнительностью. Российские бойцы выразили восхищение, что северокорейские солдаты, никогда не участвующие в боевых действиях, не терялись на поле боя, не пасовали и не бежали.

«Едва захлебывалась одна волна — начиналась вторая с той же методичностью и отчасти фатализмом», — отметили бойцы.

В понедельник, 28 апреля, власти КНДР официально подтвердили участие северокорейских военных в боевых действиях в Курской области. Глава республики Ким Чен Ын пообещал почтить память погибших в российско-украинском конфликте.