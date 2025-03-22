Волчья погибель. Предателя-неонациста ликвидировали в зоне СВО

Предателя уничтожили на Купянском направлении. Обстоятельства его смерти пока неизвестны. Российское оборонное ведомство о ликвидации Зырянова* не докладывало.

Зырянов* в 2019 году получил семь лет лишения свободы за поджог офиса «Единой России». На оглашение приговора неонацист не пришел, его объявили в розыск.

Позднее выяснилось, что обвиняемый сбежал на Украину. В 2022 году он вступил в террористическую группировку РДК**. Руководители этой структуры в России приговорены к пожизненным срокам.

В сентябре суд возбудил в отношении Зырянова* новое уголовное дело по нескольким статьям, включая терроризм, разбой и незаконное пересечение государственной границы.

Ранее другого сторонника украинского национализма задержали в Челябинске.

*Внесен в список террористов и экстремистов

* * «Русский добровольческий корпус» признан в России террористической организацией и запрещен.