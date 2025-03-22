Волчья погибель. Предателя-неонациста ликвидировали в зоне СВО
Армия России ликвидировала члена РДК Зырянова на СВО
Российские бойцы ликвидировали члена РДК** Антона Зырянова*. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».
Предателя уничтожили на Купянском направлении. Обстоятельства его смерти пока неизвестны. Российское оборонное ведомство о ликвидации Зырянова* не докладывало.
Зырянов* в 2019 году получил семь лет лишения свободы за поджог офиса «Единой России». На оглашение приговора неонацист не пришел, его объявили в розыск.
Позднее выяснилось, что обвиняемый сбежал на Украину. В 2022 году он вступил в террористическую группировку РДК**. Руководители этой структуры в России приговорены к пожизненным срокам.
В сентябре суд возбудил в отношении Зырянова* новое уголовное дело по нескольким статьям, включая терроризм, разбой и незаконное пересечение государственной границы.
Ранее другого сторонника украинского национализма задержали в Челябинске.
*Внесен в список террористов и экстремистов
* * «Русский добровольческий корпус» признан в России террористической организацией и запрещен.