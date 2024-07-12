Войска уничтожили группы ВСУ под Нью-Йорком

ТАСС: военные ликвидировали в районе Нью-Йорка две резервные группы ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Украинское командование пыталось перебросить в качестве резерва две группы боевиков в район Нью-Йорка в Донецкой Народной Республике в зоне специальной спецоперации. Об этом сообщил ТАСС.

Источник издания в силовых структурах подчеркнул, что российские войска уничтожили противника с помощью FPV-дронов и артиллерии.

«[ВСУ] совершили некоторую оплошность, в итоге потеряли две группы», — отметил собеседник агентства.

Он назвал непростой ситуацию в поселке Нью-Йорк и добавил, что украинских военных обстреливают с нескольких направлений. По его словам, группировка ВСУ сейчас находится под плотным огнем.

Ранее в Сети появились кадры с захватом украинского опорного пункта в районе села Урожайное в ДНР. Группировка «Восток» из Бурятии атаковала противника на БМП при поддержке FPV-дронов и сбрасывающих гранаты беспилотников. Военные ВС России установили контроль над блиндажом, несмотря на обстрел из крупнокалиберной артиллерии.

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