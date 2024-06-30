Войска уничтожили эшелон с военной техникой и личным составом ВСУ

Минобороны: военные ликвидировали в зоне спецоперации эшелон ВСУ с техникой

Фото: РИА «Новости»

Российские войска поразили во время разгрузки железнодорожный эшелон с вооружением и личным составом 117-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным оборонного ведомства, авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия атаковала боевиков ВСУ в 127 районах в зоне проведения спецоперации. Средства ПВО нейтрализовали за сутки 71 БПЛА, а также две управляемые ракеты «Нептун-МД», три ложные воздушные цели MALD и девять снарядов HIMARS.

Ранее ВС России взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Поселок Спорное освободили подразделения «Южной» группировки войск. Они улучшили положение по переднему краю.

Новоалександровку освободила группировка войск «Центр». Военные заняли более выгодные рубежи и атаковали ВСУ.

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