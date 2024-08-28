Минобороны: ВСУ в Курской области потеряли 7000 человек, из них 380 за сутки

Действующие в Курской области бойцы группировки войск «Север» за минувшие сутки отразили восемь атак украинских штурмовиков в направлении сел Борки, Кремяная, Малая Локня и поселка Коренево. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве добавили, что активные действия российских войск остановили попытки противника продвинуться в сторону деревень Русская Конопелька и Спальное, а также села Ольговка. На этом участке противник потерял 75 человек, еще пятеро украинских военных добровольно сложили оружие и сдались в плен.

Российские авиация и артиллерия нанесли массированные удары по скоплениям живой силы и военной техники трех механизированных и двух десантно-штурмовых бригад противника на территории Кореневского, Суджанского, Глушковского и Большесолдатского районов Курской области.

Кроме того российские летчики нанесли удары по позициям украинских боевиков в Сумской области, поразив личный состав и боевую технику двух механизированных и одной десантно-штурмовой бригады, отдельного стрелкового батальона ВСУ, бригады Нацгвардии, а также трех команд территориальной обороны.

За сутки потери ВСУ составили до 380 военнослужащих и 30 единиц бронетехники, включая танк, боевую машину пехоты, 28 боевых бронированных машин, шесть артиллерийских орудий, три миномета и девять автомобилей.

Всего с начала боев в Курской области ВСУ не досчитались семи тысяч человек личного состава, более 700 единиц бронетехники, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня, пяти установок зенитных ракетных комплексов, 10 станций радиоэлектронной борьбы, двух РЛС контрбатарейной борьбы, а также инженерной техники.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили в приграничном районе две управляемые авиационные бомбы, сброшенные украинскими боевиками. Перед началом обстрела в регионе объявили ракетную опасность и жителей призвали перейти в укрытия.