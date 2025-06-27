Войска России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ у Шахова

Российские военные с помощью беспилотников «Герань-2» уничтожили пункт временной дислокации 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ в районе Шахово в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Также ведомство показало кадры после ударов российских военных. На записи виден столб дыма после работы «Гераней».
Накануне Минобороны опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ Т-80 в ДНР, сообщили «Известия». Военные нанесли серию прицельных ударов дронами-«камикадзе». В ходе операции военная техника была полностью уничтожена.
Ранее войска группировки «Центр» освободили село Новосергеевка, а силы «Востока» — поселок Шевченко в ДНР. Противник потерял более 745 боевиков, бронированные машины, артиллерийские орудия и пикапы. Также поражение нанесли двум механизированным бригадам украинской армии и двум бригадам территориальной обороны.
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