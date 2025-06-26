Подразделения группировки войск «Центр» освободили село Новосергеевка, а группировки «Восток» — поселок Шевченко в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Оба населенных пункта находятся на западе республики, недалеко от границы с Днепропетровской областью Украины: Новосергеевка к юго-западу от Красноармейска (Покровска), а Шевченко — к северо-западу от Великой Новоселки.

Подразделения «Центра» нанесли поражение четырем механизированным, штурмовой, двум десантно-штурмовым бригадам, бригаде беспилотных систем, двум штурмовым полкам ВСУ, трем бригадам морской пехоты, бригаде нацгвардии и штурмовой бригаде национальной полиции Украины.

Потери противника на этом участке фронта за сутки составили свыше 545 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 12 пикапов и четыре орудия полевой артиллерии.

В зоне ответственности группировки «Восток» ВСУ за сутки потеряли более 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия. Поражение нанесли двум механизированным бригадам украинской армии и двум бригадам территориальной обороны.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин обратил внимание, что в сводках стало меньше информации об уничтоженной западной военной технике. По мнению офицера, это может означать, что ВСУ в скором времени рискуют остаться «безлошадными».