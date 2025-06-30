Обеспечивавший топливом ВМС Украины нефтеналивной терминал уничтожили в зоне СВО

ВС России нанесли удар по нефтеналивному терминалу, который обеспечивал топливом украинские ВМС. Об этом сообщили в Минобороны.

Цель поразили оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

Российские военные также атаковали цеха производства, места сборки и хранения ударных БПЛА, склады с боеприпасами и пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.

Кроме того, группировка войск «Север», продвигаясь вглубь обороны противника, нанесла поражение отряду спецназначения ГУР Украины «Химера».

Утром 30 июня стало известно, что бойцы ВС России выбили украинские подразделения из села Дачное в Днепропетровской области.