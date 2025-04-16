Войска России начали продвигаться западнее Белогоровки в ЛНР

Российские военные продвигаются западнее Белогоровки в Луганской Народной Республике, под их контроль перешла территория площадью примерно три квадратных километра. Об этом со ссылкой на источники сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА «Новости» .

«Часть занятых позиций противника позволят российским войскам в ближайшей перспективе развить успех на этом направлении», — сказал он.

По словам Марочко, удары по флангам ВСУ в районе кременских лесов и южнее Белогоровки положительно сказались на динамике продвижения российских войск. Украинские боевики не успевают возмещать потери и недостаток сил, что ослабляет их передовую оборонительную линию.

Ранее Марочко заявил, что войска России поразили несколько опорных пунктов и пехоту ВСУ недалеко от населенного пункта Новая Кругляковка в Харьковской области. По его словам, в результате этого эффективного маневра, украинские военные потеряли до 30 человек личного состава.