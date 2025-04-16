Российские военнослужащие уничтожили несколько опорных пунктов и пехоту украинской армии в районе населенного пункта Новая Кругляковка в Харьковской области. Об этом в разговоре с РИА «Новости» сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши передовые подразделения осуществили результативный маневр, в результате которого бойцы уничтожили три опорных пункта украинских боевиков. Средства объективного контроля также зафиксировали уничтожение до 30 человек личного состава», — заявил он.

Кроме того, по словам военного эксперта, военнослужащие ВС России ликвидировали одну гаубицу и два автомобиля украинской армии.

В пресс-службе Минобороны России накануне сообщили, что подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции на ряде направлений, в том числе и в районе Новой Кругляковки в Харьковской области. Разведка обнаружила скопление боевиков ВСУ и с помощью расчета БПЛА 1-й гвардейская танковая армия группировки «Запад» уничтожила опорный пункт противника.