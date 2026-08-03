Войска поразили четыре украинских судна в порту Николаева и в Черном море

Российские военные ударили по четырем сухогрузам в порту Николаева и в акватории Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Войска в течение дня атаковали морские суда и портовую инфраструктуру республики.

Два сухогруза попали пол удар в порту Николаев, еще два — в акватории Черного моря. В ведомстве уточнили, что суда использовались ВСУ в военных целях.

Ранее ВС России освободили населенные пункты Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области. Контроль над ними установила группировка «Север». Военнослужащие продолжают продвигаться в зоне спецоперации.

За сутки войска также атаковали украинские объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, логистические центрам, места производства и хранения ударных беспилотников. Они ударили в том числе по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 151 районе.