ВС России уничтожили за сутки в Курской области более 300 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военные поразили три БМП, три бронетранспортера, три боевые бронированные машины и два танка, в том числе американский Abrams. Войска также уничтожили артиллерийское орудие, четыре миномета, бронированную ремонтно-эвакуационную машину и восемь автомобилей.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — отметили в пресс-службе.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис прокомментировал нападение украинской армии на Курскую область. По его словам, положение ВСУ после вторжения в российский регион только ухудшилось. Эксперт назвал операцию в курском приграничье большой катастрофой для украинского командования, которое и без того находилось в бедственном положении. Ситуация в ВСУ продолжит накаляться в связи с началом боев за Красноармейск, предположил Меркурис.