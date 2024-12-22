Войска БПЛА и новая система ПВО. Как Россия ответит на атаки дронов ВСУ

После атаки дронов ВСУ на Казань президент Владимир Путин пообещал, что враг об этом пожалеет и столкнется с еще большими разрушениями. О том, как ответит Россия и какое оружие применит в ответ, ведущей 360.ru Анастасии Букреевой рассказал военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко.

По его словам, речь может идти о самых разных видах оружия, которое ВС РФ пока даже не применяли. Борзенко напомнил, что Россия сейчас проводит спецоперацию, поэтому не может применять те виды вооружений и методы ведения боевых действий, которые используются во время войны. В рамках СВО армия РФ работает «очень филигранно и тонко».

«По всей видимости, речь идет об усилении ударов по вражеским объектам. Мы начинаем уничтожать все точки, где могут создавать, собирать эти беспилотники, приходящие через Польшу, через Румынию, из Евросоюза», — заявил собеседник 360.ru.

Борзенко отметил, что в России создадут определенную систему ПВО по борьбе с этими дронами, чтобы не бить по БПЛА, стоящему 2000 долларов ракетой, которая стоит в 10 раз больше. Это слишком накладно, поэтому найдут новые решения.

«Мы должны закрыть не только Москву, не только Санкт-Петербург. Мы должны закрыть все города специальными средствами ПВО, которые будут работать против беспилотников», — подчеркнул Борзенко.

Журналист также добавил, что в России с созданием новых беспилотных войск изменится отношение к дронам.

«Это будет структура, которая все аккумулирует из того, что делают какие-то ребята в подвалах. Где-то там в Сибири они собирают эти беспилотники. Все это будет собрано до кучи в единый информационный костяк и начнется резкое совершенствование беспилотников», — пояснил он.

Собеседник 360.ru напомнил, что в РФ создали дроны-камикадзе «Скальпель» и «Упырь», причем таких технических решений нет ни у кого. И все это продолжит развиваться.