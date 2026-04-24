Казаки поразили в ДНР более 10 укрытий ВСУ

В апреле бойцы 6-й отдельной гвардейской мотострелковой Лисичанской казачьей бригады имени Матвея Платова уничтожили в ДНР 10 пунктов управления БПЛА и 11 укрытий ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Российского казачества.

Военнослужащие ведут боевые действия в районе населенного пункта Каленки в Краматорском районе республики.

Также на счету казаков — 35 сбитых украинских беспилотников, пять ликвидированных полевых складов, восемь складов с боекомплектами, четыре антенны управления дронами, четыре блиндажа, терминал спутников связи Starlink, два наземных робототехнических комплекса и бронемашина.

Ранее стало известно, что в спецоперации приняли участие более 27 тысяч казаков. Они участвовали в удержании Кинбурнской косы, штурме Красного Лимана, освобождении Золотого, Лисичанска и Камышевахи, а также в боях за Артемовск.