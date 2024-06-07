Вогнать в XIX век. Украинский режим призвали уничтожить после масштабной атаки на Белгород

Через несколько часов после разрешения США атаковать жилые кварталы России бойцы ВСУ атаковали Белгород американскими HIMARS. Страна будет отвечать на такие действия Запада крайне жестко, заверил 360.ru политолог Евгений Михайлов.

Михайлов выразил уверенность, что партнерам Украины необходимо показать, что ВС РФ могут выйти за рамки условных красных линий.

«Разговор не идет о применении термоядерного оружия. Москва, учитывая ситуацию, при которой 13 стран разрешили бить своим оружием по России, может наносить удары по тем территориям, где сосредоточены важные объекты тех стран НАТО, принимающих участие в конфликте против нас», — пояснил он.

Исходя из сложившейся ситуации, мнения по ее решению могут быть разные, указал военный эксперт. Несмотря на это, все ожидают решения Генштаба Верховного главнокомандующего по ужесточению тактики ведения боевых действий.

«Я думаю, это и произойдет. Тем более что буквально вчера-сегодня ракетоносцы поднялись в воздух и нанесли очередной мощный удар по военной инфраструктуре Украины», — подчеркнул он.

Михайлов не исключил, что из-за ударов по Белгороду и нарушения партнерами Украины так называемых красных линий ВС России будут наносить подобные удары ежедневно.

«Нужно вгонять украинскую инфраструктуру и украинский режим в XIX век», — заявил он.

Россия ответит на угрозы, исходившие от Запада. Для обеспечения безопасности страна задействует все возможные способы, заявляла ранее на брифинге представитель МИД Мария Захарова