Воевавшему за ВСУ наемнику из Бельгии заочно дали шесть лет колонии

Жителя Бельгии заочно приговорили к шести годам колонии по уголовному делу о наемничестве. Об этом заявили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Дело 25-летнего жителя Бельгии Джетмира Хусейна рассматривали в Мосгорсуде. Его признали виновным по статье об участии наемника в вооруженном конфликте.

«Джетмир Хусейн заочно приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима», — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в марте 2022 года бельгиец, желая заработать денег, присоединился к военизированному формированию «Интернациональный легион территориальной обороны Украины» на территории Львовской области Украины. Он участвовал в боевых действиях против силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих Минобороны.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил наемника из США к 13 годам колонии строгого режима. По версии следствия, он участвовал в боевых действиях против ополченцев ДНР и ЛНР и вооруженных сил России. За свою работу он суммарно получил около 13 миллионов рублей.