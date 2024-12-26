Воевавшего за ВСУ американского наемника заочно приговорили к 13 годам колонии

В ДНР наемника из США заочно приговорили к 13 годам колонии

Наемника из США приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры Донецкой Народной Республики (ДНР).

Дело 31-летнего Александра Гранта Тобиассена из США рассматривали в Верховном суде ДНР. Его признали виновным по статье об участии наемника в вооруженном конфликте.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Тобиассена к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в 2017 году американец, ранее проходивший службу в Национальной гвардии США и получивший боевой опыт в Афганистане и Сирии, вступил в качестве наемника в ряды незаконного вооруженного формирования «Грузинский национальный легион»*. В ряды ВСУ он перешел в 2021 году и по указам командования участвовал в боевых действиях против ополченцев ДНР и ЛНР и вооруженных сил России. За свою работу он суммарно получил около 13 миллионов рублей.

Ранее боевика запрещенной в России террористической организации «Азов»** Дениса Прокопенко заочно приговорили к 24 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в обстреле домов мирных жителей в ДНР.

* Росфинмониторинг внес военизированное формирование «Грузинский национальный легион»* в перечень террористов и экстремистов.

**«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.