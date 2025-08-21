Воевавшего за ВСУ сына маньяка Чикатило ликвидировали в зоне СВО

Сын советского маньяка Юрий Чикатило погиб на спецоперации, воюя на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, российские войска ликвидировали Чикатило-младшего в бою под Харьковом. Украина собирается посмертно наградить сына маньяка орденом Мужества.

«По нашим данным, сын серийного убийцы Андрея Чикатило пошел воевать против России еще в самом начале СВО, а восемь месяцев назад пропал без вести», — написали авторы поста.

Юрий Чикатило был в составе артиллерийского подразделения ВСУ. В 20 километрах от Харькова его группировка подверглась массированному обстрелу.

Сначала Чикатило-младший попал в списки пропавших без вести, только сейчас его признали погибшим.