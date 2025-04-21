Воевавший за ВСУ сын маньяка Чикатило пропал без вести в зоне СВО

Сын серийного убийцы Андрея Чикатило Юрий Чикатило пропал без вести в зоне специальной военной операции, где он сражался на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По предварительным данным, Чикатило мог погибнуть в момент нанесения ударов по военным объектам националистов на территории Харьковской области.

Юрию Чикатило 56 лет, он пропал еще три месяца назад. Тогда артиллерийское подразделение, в составе которого был Чикатило-младший, разместилось примерно в 20 километрах от Харькова. В результате боевики попали под российский обстрел, а Чикатило больше не видели. Смерть сына маньяка пока не подтвердили, в базе погибших он не числится.

Чикатило вступил в ряды ВСУ еще в 2022 году, скрываясь от уголовного преследования за большие долги по кредитам, алиментам и дорожным штрафам.