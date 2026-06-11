Воевавшего за ВСУ французского наемника заочно приговорили к 14 годам

Верховный суд ДНР заочно приговорил французского наемника Энтони Микаэля Санапо к 14 годам строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно материалам дела, в марте 2022 года Санапо прибыл на Украину и после подготовки четыре года воевал в составе разных подразделений, в том числе в батальоне «Айдар»*. За это он получил вознаграждение на сумму больше 3,8 миллиона рублей.

В результате действий наемника гибли люди и разрушалась инфраструктура. Его объявили в международный розыск.

Ранее российские военные ликвидировали в Запорожской области группу иностранных наемников из Великобритании и Германии. Как минимум часть из них были приписаны к территориальной обороне Украины.



*Запрещенная в России террористическая организация.