В ДНР ликвидировали австралийского наемника Самуэля Майкла Педрацини, воевавшего на стороне ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«Боевик 3-го полка ССО Украины Самуэль Майкл Педрацини ликвидирован в ДНР», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, раньше наемник служил в 7-м полку австралийской королевской пехоты. Кроме того, Педрацини обучал боевиков ВСУ в Великобритании.

Ранее в Запорожской области российские военные уничтожили в лесополосе на линии фронта группу британских и немецких наемников, прикомандированных к штурмовому батальону полка «Скала». Часть погибших входила в состав 113-й отдельной бригады теробороны Украины и отдельного батальона спецназначения.