Командира подразделения «Азова» Прокопенко приговорили к 24 годам колонии

Боевика запрещенной в России террористической организации «Азов»* Дениса Прокопенко заочно приговорили к 24 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя — представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил) и приговорил Прокопенко к наказанию в виде 24 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — заявили в ведомстве.

Дело Прокопенко рассматривали в Верховном суде Донецкой Народной Республики. По версии следствия, в марте 2022 года он расстрелял дома мирных жителей. Боевик произвел 40 выстрелов осколочно-фугасными снарядами.

Против Прокопенко возбудили уголовные дела по статьям о жестоком обращении с гражданским населением, покушении на убийство двух или более лиц и умышленном повреждении чужого имущества.

Боевик скрылся от следствия за границей. В августе его объявили в международный розыск, а в ноябре заочно арестовали.

Денис Прокопенко был командиром подразделения до попадания в российский плен в Мариуполе. Его обменяли на российских военнослужащих в сентябре 2022 года. По условиям договора, «азовцы» находились в Турции. После возвращения из Турции на Украину, боевик снова возглавил подразделение.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.