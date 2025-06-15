Актера Фелипенко ликвидировали на Украине

Актера Юрия Фелипенко, воевавшего в составе ВСУ, ликвидировали в зоне спецоперации. Об этом сообщило украинское издание «Новости. LIVE».
По его информации, 32-летний артист вступил в ряды Вооруженных сил Украины в апреле прошлого года и вошел в состав батальона ударных БПЛА «Ахилес». Где и когда погиб Фелипенко, не уточняется.
До начала СВО актер снимался в российских сериалах. Широкому зрителю он знаком по проектам «Отдел 44», «Личное дело», «Возвращение Мухтара-9» и другим.
Ранее стало известно, что украинский актер Максим Нелипа погиб в зоне спецоперации. Он также участвовал в боях на стороне ВСУ.
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