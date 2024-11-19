Наемника ВСУ из Новой Зеландии внесли в перечень террористов и экстремистов

Принимающего участие в боевых действиях на стороне украинских националистов новозеландского наемника Джордана О’Брайана включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Карточку боевика опубликовали на сайте ведомства.
В социальных сетях О’Брайан рассказывал, что занимает должность оператора FPV-дрона в ВСУ. В сентябре он опубликовал видеоролик с названием «Напряженный месяц в Курске», а на кадрах были показаны момент ударов беспилотников по двум жилым домам.
Также наемник заявлял, что «русскую нацию нужно взять на прицел». В своих публикациях он неоднократно призывал уничтожить Россию.
Ранее главная военная прокуратура утвердила обвинение против О’Брайана по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте». Хамовнический райсуд Москвы арестовал его заочно, а правоохранители объявили в международный розыск.
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