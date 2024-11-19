Наемника ВСУ из Новой Зеландии внесли в перечень террористов и экстремистов

Принимающего участие в боевых действиях на стороне украинских националистов новозеландского наемника Джордана О’Брайана включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Карточку боевика опубликовали на сайте ведомства .

В социальных сетях О’Брайан рассказывал, что занимает должность оператора FPV-дрона в ВСУ. В сентябре он опубликовал видеоролик с названием «Напряженный месяц в Курске», а на кадрах были показаны момент ударов беспилотников по двум жилым домам.

Также наемник заявлял, что «русскую нацию нужно взять на прицел». В своих публикациях он неоднократно призывал уничтожить Россию.

Ранее главная военная прокуратура утвердила обвинение против О’Брайана по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте». Хамовнический райсуд Москвы арестовал его заочно, а правоохранители объявили в международный розыск.