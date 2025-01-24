Военный ВС России отбил украинский дрон со взрывчаткой прикладом автомата

На опубликованных кадрах видно, как штурмовик ВС России пересекал открытую местность. В этот момент его настиг украинский FPV-дрон. Военнослужащий переложил автомат в руках и ударил приближающийся беспилотник прикладом. Дрон ВСУ резко ушел в землю.

По данным источника, мужчина получения ранения от осколков. Сейчас он находится на лечении.

Ранее в Харьковской области российские военные поразили производства беспилотников и сухих пайков, предназначенных для армии Украины. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что производство беспилотников оказалось обесточено из-за повреждения подстанции, расположенной поблизости. Сбор сухпайков для ВСУ, развернутый в районе бывшего сыродельного завода в Великий Бурлук, был остановлен после прилета дронов-камикадзе «Герань-2».