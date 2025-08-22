Военный врач в Шатуре получила удостоверение члена Ассоциации ветеранов СВО

В День офицера глава Шатуры Николай Прилуцкий вручил военному врачу Оксане Камсковой удостоверение члена Ассоциации ветеранов СВО. На встрече также обсудили воинскую службу, успехи и тревоги, а также поставленные задачи в зоне боевых действий.

Оксана Камскова — фельдшер боевой группы. В мирной жизни она — многодетная мама, врач-терапевт, функциональный диагност Шатурской больницы. Оксана отправилась в зону СВО с позывным Мещера, чтобы спасать бойцов.

«Общаясь с Оксаной, снова отметил ее удивительный неиссякаемый оптимизм. Оказалось, ее улыбку, жизнелюбие и добрый нрав замечают и ценят сослуживцы. Наш огонек — так называют ее бойцы», — рассказал Николай Прилуцкий.

Оксана Камскова продлила контракт еще на полгода. На вопрос о планах на будущее отвечает: «Пока просто будем служить».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.