Военный водитель с позывным Кедр совершил более 2 тысяч выездов на передовую

Водитель 45-й инженерной бригады Вооруженных сил России совершил более двух тысяч боевых выездов на передовую в зоне СВО. Об этом военнослужащий группировки войск «Запад» с позывным Кедр рассказал в беседе с РИА «Новости» .

«Ну, я даже толком не считал, но, наверное, уже более пары тысяч выездов было у меня за три с половиной года… На выезд особо никак не настроишься: просто помолились, сели и поехали. Задачи никто не отменял — нужно ехать», — поделился Кедр.

Боец признался, что водитель всегда больше переживает за пассажиров, которых везет — он несет ответственность за жизни сослуживцев. Когда машина пустая, водителю спокойней.

«А так — это ответственность большая все время, за жизнь своих братьев. Ну, мысли об этом, конечно, никогда не отпускают. Глядишь на 360 градусов», — отметил собеседник агентства.

