Подполковник Иван Берестовский, получивший звание Героя России, сказал, что настоящий воин защищает трех матерей –Родину-мать, родную мать и мать, родившую ему детей. Об этом офицер заявил в своей речи после вручения ему «Золотой Звезды» Героя России, сообщила пресс-служба Кремля.

Берестовский признался, что его переполняет чувство гордости за свою Родину и за своих сослуживцев, с которыми он плечом к плечу выполнял поставленные боевые задачи. Он также выразил благодарность, что его действия, как и работу его подразделения, высоко оценили.

«Как учило нас старшее поколение, у настоящего воина три матери: Родина-мать, мать, которая родила его, и мать, которая родила ему детей. Именно эти ценности мы сейчас и защищаем», — сказал военный.

Берестовский добавил, что российские воины никому не позволят сломить их дух. Они добьются устранения первопричин украинского конфликта и формирования нового многополярного мира.

В ходе торжественной церемонии, проходившей в Кремле, президент России Владимир Путин вручил награды участникам спецоперации Николаю Куменову и Евгению Рочеву. Они стали полными кавалерами ордена Святого Георгия.